20 ألف ممرضة سعودية يعملن في القطاع الصحي

مهنة التمريض عند النساء كانت مرفوضة من الكثير في المجتمع، فالنساء لا يرغبن بها، والعادات لا تسمح بالاختلاط بين النساء والرجال في المستشفيات.

المهنة التي كانت مرفوضة أصبحت محل إقبال النساء في السعودية، بل وأصبحت الممرضة مصدر راحة وثقة واطمئنان للمريض ومن يرعاه.

ووفقاً لما رصدته قناة "العربية"، فإن عدد الممرضات السعوديات تجاوز 20 ألفاً، بعد أن كانت المستشفيات تعاني من نقصهن، ورغم ذلك يرى البعض أن العدد قليل ويحتاج إلى أن يتضاعف، إذ إن لغة التخاطب - بحسب المرضى - أسهل معهن من ممرضات الجنسيات الأخرى.

وقالت استشارية التمريض، صباح أبوزنادة، خلال استضافتها في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، إن نظرة المجتمع تغيرت عن السابق تجاه الممرضة.

وأوضحت أنه لا تزال هناك تحديات تواجهها السعوديات العاملات في هذه المهنة، هي نظرة بعض الأفراد تجاهها، والتي تحول دون امتهان المرأة التمريض، إضافة إلى الرواتب الضعيفة للعاملات، وقلة الكليات المتخصصة في هذا المجال، وتواضع إمكانياتها.