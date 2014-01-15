30 ألف شخص ينتحلون صفة "مهندس" بالسعودية

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، الأربعاء، عن ضبطها أكثر من 30 ألف شخص انتحلوا صفة المهندس بالمملكة.

وقالت في بيان لها: "أوقفت الهيئة مجموعة كبيرة ممن انتحلوا مهنة الهندسة من غير المهندسين، سواء بشهادات لا تحقق الحد الأدنى من متطلبات الهندسة، أو بشهادات وهمية أو مزورة، حيث تجاوز ما تم ضبطه من هذا النوع 30 ألف شهادة".

ودعت في بيانها الجهات الهندسية في القطاعين العام والخاص والمواطنين إلى عدم قبول أية أعمال هندسية إلا ممن اعتمدوا مهنياً من الهيئة وذلك للمساهمة بالارتقاء بالقطاع الهندسي بالمملكة وحماية المنشآت والمكتسبات الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حمد الشقاوي أن الهيئة عملت على تنظيم ممارسة العمل المهني الهندسي بالمملكة، وتأهيل المهندسين ومنحهم الدرجات المهنية حسب المؤهلات والكفاءات المهنية.