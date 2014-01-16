الحكومة السعودية تكافئ مواطناً تبرع بكليته لوالده

كافأت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، مواطناً تبرع بإحدى كليتيه لوالده، ومنحته وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وقال بيان صادر عن إمارة منطقة عسير (جنوب المملكة): "قلد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد في المجلس العام بالإمارة اليوم، الشاب علي بن ظافر الشهري وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير عمله الإنساني وتبرعه بإحدى كليتيه لوالده".

يأتي ذلك وسط تصدر إدارة الطب المنزلي بصحة عسير، مناطق المملكة في أداء وفعالية البرنامج وتميزه، ولتغطية أعلى عدد من المرضى المستفيدين من الخدمة، من واقع الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، حيث مثلت صحة عسير نسبة 11.7% لمواكبة تطوير الخدمة.