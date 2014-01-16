الدولة تستعيد أراضي بمساحة 1700 متر في غرب المملكة

لا تزال لجنة التعديات في مكة المكرمة تقوم بتنفيذ التوجيهات الصادرة بضرورة إزالة عدد من التعديات والمواقع غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الامنية بالعاصمة المقدسة.

وقال رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد البشري إن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

ومن جانبه أشار المهندس نايف الحداد الى أن البلدية قامت بحملة كبيرة صباح أمس شملت عدة مواقع بمخطط الخضراء، حيث تمت إزالة موقعين غير نظاميين مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن احوش وبداخلها مباني عشوائية تزيد مساحتها على 1700 متر مربع.

وأكد أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً الى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.