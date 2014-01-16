لجنة متخصصة تعيد تسمية وترقيم شوارع مكة المكرمة

اجتمعت اللجنة المتخصصة في إعادة تسمية وترقيم الشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة في مكة المكرمة برئاسة أمين العاصمة المقدسة، الدكتور أسامة البار، وخلصت إلى الموافقة على إعادة بعض المسميات التي سبق أن طرحتها اللجنة خلال الاجتماعات السابقة في الآلية المقترحة، مثل قوز النكاسة، الكدوة، جبل الشراشف، جبل أبوبطش.

كما تمت مراجعة المعجم المرسل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتضمن 18 ألف اسم، ومناقشة إمكانية اختيار الأسماء من بينها ورفعها للوزارة.

وتخلل الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، أيضاً مناقشة مقترح الدكتور عدنان الحارثي بتأصيل الأسماء خارج المنطقة المركزية، وعرض ما تم بخصوص التوصيات السابقة وطلبات المواطنين.