هل تم تفعيل لائحة «التوصيل المنزلي»..؟

• مضى أقل من عامين منذ اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة خدمة (التوصيل المنزلي) التي تقدمها المطاعم والمطابخ والبقالات أو ما يماثلها من الخدمات التي تقدم للمستهلكين.

• تضمنت اللائحة (21) شرطاً من أهمها الشروط الأمنية والصحية للحصول على ترخيص رسمي لخدمة توصيل طلبات المنازل كتقديم المعلومات الكافية عن السيارات وعن العمال المستخدمين في هذه الخدمة، واستكمال الاشتراطات الصحية لهم وتزويد سياراتهم بمواصفات واشتراطات تكفل حفظ درجة حرارة الغذاء سواء الساخن أو المبرد أو المجمد دون أي تغيير في درجة حرارته أثناء التوصيل وغيرها من الاشتراطات.

• وقلنا في مقال سابق إن هذه اللائحة -في حال تطبيقها كما يجب- ستجنب العائلات والمنازل ما يخشونه (أمنياً وأخلاقياً) من بعض المخالفين وخاصة من مندوبي البقالات الصغيرة الذين باتوا مطلعين على أحوال المنازل بل الحي بأكمله في كل الأوقات والذين بالإمكان تجنيدهم لمراقبة المنازل لأهداف السرقة وغيرها. وأكدنا أن هذه اللائحة تخلو من ذكر العقوبات لمخالفي هذه اللائحة وكيفية التبليغ عنهم. والجهة التي يجب أن تستقبل التبليغ.

• أعتقد أنه ما زال هناك من يمارس التوصيل المنزلي دون ترخيص. ولو تم شن حملات على بعض المطاعم والبقالات لرأينا العجب.

• والآن… هل فعلا تم تطبيق هذه اللائحة..؟ وهل يتم التفتيش على من يقدم هذه الخدمات بشكل دوري..؟؟ وهل هناك عقوبات على مخالفيها..؟

*نقلاً عن "الشرق"

