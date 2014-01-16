ولي العهد السعودي يبحث مع زيدان العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه في الرياض، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الليبي، الدكتور علي زيدان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما بحث الأمير سلمان مع زيدان الذي يزور الرياض حالياً، المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان زيدان قد ناقش اليوم أيضاً مع مستشار العاهل السعودي، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بعد أن قام زيدان بزيارته في منزله في العاصمة الرياض.

يذكر أن زيدان قد وصل إلى الرياض، أمس الأربعاء، وكان في استقباله خلال وصوله نائب وزير الخارجية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، وعدد من المسؤولين.