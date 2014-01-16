"رقصة البطريق".. ظاهرة تنتشر بين الشباب السعودي

شهدت رقصة تعرف بـ"رقصة البطريق" انتشاراً واسعاً بين الشباب السعودي الذين أدوها في مناسبات مختلفة. وعلى غرار رقصات سابقة مثل رقصة "هارلم شيك" و"غانغام ستايل"، انتشرت عشرات من مقاطع الفيديو العربية لـ"رقصة البطريق" كان مصدر معظمها من السعودية.

الرقصة عبارة عن عرض فلكلوري فنلندي، مزجه شاب ألباني بموسيقى من فيلم كارتوني عن البطاريق، وقدمه هدية في حفل زفاف شقيقته منذ أكثر من عام.

ويصطف المشاركون في هذه الرقصة وراء بعضهم البعض، حيث يمسك كل شخص بخصر الثاني أمامه. وعلى إيقاع الموسيقى، يمضي في تأدية حركات متناسقة، تبدأ بركلتين سريعتين إلى اليسار، ثم إلى اليمين، ثم قفزة صغيرة إلى الأمام، تليها قفزة ثانية إلى الوراء لتنتهي بثلاث قفزات إلى الأمام مرة أخرى. ويكرر المشاركون هذه الحركات مرات عدة.