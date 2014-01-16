16 شاشة إرشادية بعدة لغات للمعتمرين في المسجد الحرام

قامت إدارة التشغيل بالمسجد الحرام بتركيب 16 شاشة إلكترونية خارجية قياس (100X154 سم) من نوع LED وُزّعت على أعمدة الإنارة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام، لتتم الاستفادة منها في توجيه رسائل إرشادية وتوعوية لرواد المسجد الحرام.

وتقدم هذه الشاشات المعلومات الإرشادية المطلوبة للمعتمرين بعدة لغات، وتتميز بسهولة توصيل المعلومة وإمكانية تحميل وتغيير محتوى الشاشات لاسلكياً من خلال خدمة الواي فاي (WiFi) حيث صمم لكل شاشة عنوان يمكن من خلاله إرسال المحتوى المراد عرضه.

وأفاد مدير إدارة التشغيل بالمسجد الحرام المهندس فارس بن مفوز الصاعدي أن هذه الأعمال تأتي ضمن منظومة الأعمال التطورية التي يشهدها المسجد الحرام، مشدداً على حرص الرئيس العام للإدارة على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مختلف المجالات، مما يخدم رواد المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.