الدوامة والكراسي

الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة من الأردن الشقيق كتب مقالا في "سواليف الالكترونية"، انتقد فيه رؤساء الحكومات الأردنيين السابقين قائلا: "أولئك تحولوا إلى شيوخ عشائريين متخصصين في ترؤس الجاهات العشائرية لخطبة أيدي صاحبات الصون والعفاف، والموافقة على تلك الزيجات". والأمر لا يدعو للاستغراب، فكل مسؤول يريد أن يظل تحت دائرة الضوء بالطريقة التي يراها، ماذا يفعلون بعد أن فقدوا ذلك البريق وهجرتهم الفلاشات؟!.

"جورج بوش" الابن، شغل وقته بالرسم، تحول إلى رسام، ولشدة ولعه بالكلاب -أكرمكم الله- رسم لوحة تناول فيها أشكالًا مختلفة من الكلاب لتعلقه الشديد بها. ووالده "بوش الأب" يقضي وقته في مزرعته في ولاية تكساس بين الأشجار والأزهار، بما يعني (فلاح). و"كلنتون" سبق وأن أوضحت أنه يتاجر بالمحاضرات، ويطلق عليه الأمريكان "مصنع محاضرات".

إذن فلا بأس أن يمتهن رؤساء الحكومات الأردنيين السابقين وظائف "مأذونين" ويا بخت من وفق راسين بالحلال. حول هذا الارتداد أو هذا النزول، أو السقوط، يقول البروفيسور "باسكال دوسوتر" الخبير في علم النفس السياسي (إن خروج الرؤساء، ورؤساء الوزارات من السلطة يشكل مرحلة يصعب إدارتها بالنسبة لأولئك، عندما تكرس كل طاقتك لبلوغ أعلى هرم السلطة، وعندما تعيش تحت الضغط محاطًا بالممالقين الذين يمدحونك ويستجيبون لنزواتك يصعب كثيرًا عليك القبول بأن تعود مواطنًا شبه عادي).

فترك الكرسي، أو بالأحرى ترك الكرسي لك، يعني الكثير من الإحباط، والكثير من الاكتئاب، خصوصًا عندما يهجرك الذين كانوا يصابحوك ويماسوك، ويحتسون القهوة معك، أستاذنا "رضا لاري" رحمه الله، قال لي وأنا في زيارة له في بيته عقب تركه صحيفة عكاظ: "لقد تبدلت أخلاق بعض الناس، حتى الصحف التي كانت تصل الى بيتي كمجاملة تم إيقافها". يجب ألا نغفل عن حقيقة أن الحفاوة والتكريم والهدايا وكثرة المتحلقين حولنا، ليس لشخصنا، بل للكرسي الذي نشغله.

واختتم بدعابة للسياسي الفرنسي "ادغار فور" الذي اشتهر بحسه الفكاهي حيث قال: "إن الرئيس الفرنسي الذي تنتهي ولايته يصيح كلما مر من أمام قصر الإليزيه (المنزل، المنزل، المنزل)"!.

نقلا عن صحيفة "المدينة"