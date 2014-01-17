بشر عن صحتك

أعجبتني مقولة تحمل في طياتها حكمة ورسالة عامة لجميع الناس؛ رجالاً ونساء وهي أن هناك من يبذل صحته لجمع المال وإذا توقف عن الجمع بدأ بصرفه على صحته، ومضمونها أن الإنسان لا يراعي الجوانب الصحية في عمله وسلوك حياته اليومية سوى في الممارسات أو في الغذاء فتراه يكثر السهر ويستسلم لضغط العمل بالانفعال والإثارة التي تعجز عن حملها وظائف الجسم وخلاياه مخلفة عادات متكررة لا تلبث أن تتأصل وتصبح أمراضاً مزمنة.

ويشترك في تلك الحالات العاملون في القطاعين العام والخاص حتى الأم في بيتها دون فرق في الأثر أو المسبب والتعليمات التي يطلقها الأطباء والمختصون فيما هو ضار بالصحة وماهو نافع واضحة لا تحتاج إلى شرح أو تفصيل بل تحتاج إلى قناعه والقناعة بدورها يتبعها تطبيق والتزام بتلك التعليمات الموثوقة المصدر وحتمية النجاح.

وفعلاً إذا وصل الإنسان إلى مرحلة التقاعد ركز على صحته وكأنه يعرفها لأول مره فبعد ستين سنة عرف أن طلوع أو نزول الدرج بقوة يؤثر على القلب ويسبب الاحتكاك في الركب وكان يعتقد أنها رياضة، كما عرف بعد الستين أن نوم الليل أفضل من نوم النهار والسهر يجلب الوهن، وبعد ستين سنة عرف قيمة الفواكه والخضار وان كثرة اللحوم الحمراء تجلب الأمراض والمأكولات المعلبة سموم نشتريها بنقودنا ونأكلها ونؤكّلها أبناءنا.

كماعرف قيمة الرياضة وركز على المشي نصف ساعة في اليوم وقلل من وجبات العشاء الثقيلة إلى درجة قلل معها حضور المناسبات الليلية وإذا حضر انسحب ولاذ بالخروج في طريقه لصالة الطعام حين يعلن صاحب الدعوة التفضل لتناول العشاء.

سلوكيات كثيرة وجميلة ليتنا ندركها مبكراً وننقل إدراكنا لها لأبنائنا وأسرنا لننعم بثقافة صحية يعود نفعها علينا طوال حياتنا ولا بأس أن نستدرك ما فاتنا ونبدأ بتصحيح ما نسمع ونعرف عنه انه سلوك خاطئ ونتناول في مجالسنا ما ينفعنا ونتواصى به بدل الأحاديث التي يغلب عليها النقد والقدح في أعراض الناس والمؤسسات العامة والخاصة، بقي أن نحذر من عبارة يقولون ونستبدلها بيقول الدكتور الفلاني في كتابه أو في حديثه بمعنى تأكيد المصدر والاعتماد على معلومات علمية والابتعاد عن المبالغات التي قد تصل حد الإعاقة والقتل حفظنا الله وإياكم من كل مكروه.

نقلا عن صحيفة "الرياض"