إعلان دار الحكمة جامعة سعودية.. وكرسي لشؤون الحرمين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة والسبعين، أهمها تحويل كلية دار الحكمة الأهلية إلى جامعة، وتأسيس كليتين بمحافظة حفر الباطن، فضلا عن إنشاء "كرسي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأبحاث ودراسات الحرمين الشريفين" في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي نائب رئيس المجلس لوكالة الأنباء السعودية، الخميس، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات أهمها الموافقة على إنشاء كليتين بمحافظة حفر الباطن تابعتين لجامعة الدمام هما: كلية الطب وتضم أحد عشر قسما علميا، وكلية الصيدلة وتضم ثلاثة أقسام علمية، وإنشاء كلية العلوم والدراسات النظرية بالجامعة السعودية الإلكترونية وتضم ستة أقسام علمية، منها ثلاثة أقسام جديدة هي: قسم الإعلام الإلكتروني، وقسم القانون، وقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ووافق المجلس على تحويل كليات دار الحكمة الأهلية إلى جامعة دار الحكمة الأهلية بجدة.

وشملت القرارات إعادة هيكلة كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة طيبة، لتصبح كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وتضم أقسام هندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب الآلي، ونظم المعلومات.

ووافق المجلس على إنشاء ثلاثة أقسام خدمية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل لا تمنح درجة علمية وهي: قسم مهارات تطوير الذات، وقسم مهارات اللغة الإنجليزية، وقسم العلوم الأساسية، وإنشاء ثلاثة أقسام أكاديمية مساندة بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف لا تمنح درجة علمية وهي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية، وقسم العلوم الأساسية، وقسم مهارات تطوير الذات، وإنشاء خمسة أقسام أكاديمية مساندة لا تمنح درجة علمية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الحدود الشمالية هي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية، وقسم مهارات تطوير الذات، وقسم العلوم الأساسية، وقسم الحاسب الآلي، وقسم المواد العامة، وإنشاء قسم الرعاية الطبية الطارئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الدمام.

وأقر مجلس التعليم العالي تأسيس كرسي علمي بحثي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يحمل اسم "كرسي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأبحاث ودراسات الحرمين الشريفين"، ونقل قسم الاقتصاد المنزلي من كلية العلوم الزراعية والأغذية إلى كلية التربية بجامعة الملك فيصل، وإنشاء مركز المهارات والمحاكاة الصحي بجامعة الملك سعود، وكذلك إقرار مشروع مذكرة التفاهم بين كلية العلوم بجامعة جازان، والمجلس الماليزي لبحوث تنمية الغابات ممثلا بالمعهد الماليزي لبحوث الغابات.

وقرر المجلس إنشاء وكالة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تسمى "وكالة الجامعة للشؤون التعليمية"، وتكليف عدد من أعضاء هيئات التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حاليا، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى.