مقتطفات الجمعة

بين حين وآخر تصدمنا مقاطع لعنف أسري متنوع.. ضحيتها دائما هم الأطفال الأبرياء.. حتى أصبح الأمر لا يثير الغرابة.. المنتظر من جمعية حقوق الإنسان أن تبادر بنفسها لرفع قضايا ضد هؤلاء الذين يمارسون مثل هذه التصرفات التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان!

# قرابة 200 ألف عبوة ماء زمزم مقلدة تم حجزها وإتلافها قبل أيام.. ألا يستدعي ذلك تحديد نقاط بيع معينة والتحذير عما سواها.. الناس باتت لا تعرف هل تشرب ماء زمزم أم لا؟!

# وعد مدير مرور مكة المكرمة بتحويل كافة الخدمات المرورية إلى إلكترونية 90% لتسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مراجعة إدارته وهذا سيؤدي ـ حسب تصريحه للصحف ـ إلى الاستفادة من الكوادر الموجودة لديه في عدة أقسام للعمل الميداني، حيث سترتفع نسبة وجود المرور ميدانيا في المرحلة المقبلة.. السؤال: فإن لم نعثر عليهم في الميدان فأين هم؟!

# القرارات التي أصدرتها الشؤون الصحية بمنطقة جازان بإعفاء عدد من المسؤولين على خلفية قضية صرف حليب منتهي الصلاحية.. هي قرارات قد تجد صدى لدى المواطن الذي يتذمر من الأوضاع الصحية، لكنها غير عادلة؛ لأنها تندرج تحت خانة استعراض القوة والسلطة الإدارية، يفترض أن الإعفاءات تطال أصحاب المسؤولية المباشرة وحدهم؛ لأننا لو تعاملنا بهذا المنطق فالمفترض أن تمتد الإعفاءات وتشمل مدير الشؤون الصحية نفسه!

# يبدو أن عدوى الشهادات والاستفتاءات انتقلت لهيئة الهلال الأحمر السعودي، التي أعلن مسؤولوها عن فوزهم بجائزة الشرق الأوسط للتميز للعام 2014.. الدور القادم على الدفاع المدني، حيث سيحصل على جائزة غرب آسيا لجهوده في إنقاذ الغرقى والمحتجزين في وقت قياسي!

# أكثر من شركة خاسرة في سوق المال تم إيقافها.. وأغلب الضحايا من المساهمين الذين تورطوا في تلك الشركات، هم المواطنون المغلوبون على أمرهم.. السؤال: لماذا لا يتم إقفال هذا الملف المزعج، ويعطى كل ذي حق حقه، وكفى الله المؤمنين القتال؟!

نقلا عن صحيفة "الوطن"