وفاة رجلي أمن اختناقاً بأول أوكسيد الكربون بالدمام

أفادت صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية بوفاة رجلي أمن بالدمام شرق المملكة، إثر استنشاقهما غاز أول أوكسيد الكربون، داخل غرفة محكمة الإغلاق من البلاستيك الشفاف، في مقر عملهما.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شرطة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة الرابعة والنصف مساء الخميس، باشر مركز شرطة الظهران حادثة وفاة عرضية لمواطنيين في العقد الثالث من العمر يعملان في أحد القطاعات العسكرية نتيجة استنشاقهما غاز أول أوكسيد الكربون، أثناء تواجدهما داخل غرفة محكمة الإغلاق من البلاستيك الشفاف، وذلك في مقر عملهما.

وأضاف المتحدث أنه يجري العمل على استيفاء الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.