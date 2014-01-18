غرق 6 فتيات من عائلة واحدة بمستنقع مائي شرق الرياض

غرقت ست فتيات من عائلة واحدة، اليوم السبت، في أحد المستنقعات المائية التابعة لمحافظة رماح شرق مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أنه في تمام الساعة 2:30 ظهر اليوم، تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بحالة غرق لعدد من الأشخاص بأحد المستنقعات المائية التابعة لمحافظة رماح.

وعند مباشرة الحالة تم العثور على 6 فتيات من عائلة واحدة، جميعهن متوفيات بعد غرقهن بالمستنقع.

وفي السياق نفسه، أفاد الكابتن عبدالرحمن الخضيري، مدير إدارة طيران الهلال الأحمر السعودي، أن طيران الهلال الأحمر قد تلقى بلاغاً من إدارة الدفاع المدني بمساندته الساعة 2:42 ظهراً، لنقل مصابين.

وأضاف الخضيري أنه تم التحرك والوصول إلى المنطقة المحددة في ست دقائق فقط، وعند الوصول تبين أن الحالات قد توفيت بسبب الغرق.

يذكر أن الدفاع المدني يجدد دوماً تحذير المواطنين من القرب أو السباحة في الأودية والمستنقعات المائية، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها السعودية.

وكان الدفاع المدني قد انتشل ما يزيد على 45 جثة في جميع مناطق السعودية العام الماضي جراء الأمطار والقرب من بطون الأودية وعدم اتباع التعليمات المعلنة.