إحباط تهريب 4000 زجاجة خمر إلى السعودية

تمكنت سلطات جمارك البطحاء من إحباط ما يزيد على 4000 زجاجة خمر إلى السعودية. وقالت في بيان صحافي، الأحد، إن عددها بلغ 4 آلاف و439 زجاجة خمر، كانت مخفية داخل أنابيب بلاستيكية.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء المكلف إبراهيم العنزي أن كمية الخمور عثر عليها المراقب الجمركي داخل أنابيب بلاستيكية بطريقة فنية ضمن حمولة شاحنة.

وكانت الجمارك قد أحبطت أخيراً نحو 17 ألف زجاجة خمر كانت مخبأة داخل إرسالة فواكه.

وأوضح العنزي حينها أنه بعد قدوم الشاحنة وإجراء عملية التفتيش الدقيق عليها عثر على كمية من الخمور مخبأة داخل براد الشاحنة بعد أن تم وضعها في المنتصف وإحاطتها من جميع الجهات بفواكه متنوعة.