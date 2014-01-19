التعليم العالي ترصد مكاتب وجامعات زورت 200 شهادة

رصدت وزارة التعليم العالي مكاتب وسماسرة وجامعات وهمية ومواقع عبر الإنترنت ثبت تورطها في توفير شهادات مزورة للدكتوراه والماجستير، في وقتٍ تواصل فيه الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية تعقُّب حوالي 200 شهادة عليا مزورة يحملها أكاديميون ومختصون في عدة قطاعات، حسب ما قالت جريدة "الشرق".

وكشف مصدر مسؤول أن الوزارة اتخذت أعلى درجات الاحتياط لمواجهة موجة جديدة من الشهادات الوهمية، في حين أن الملحقيات الثقافية عمدت إلى اتخاذ وسائل تقنية للكشف عن الشهادات والاعتماد على السجلات الأكاديمية للحاصلين عليها.

وأضاف المصدر أن الوزارة أبلغت الملحقيات بقائمة جديدة بالجامعات المعتمدة من الوزارة في سلم جديد، في حين تسلمت الملحقيات قائمة سوداء بمكاتب وسماسرة وجامعات تورّطت في منح أكاديميين شهادات وهمية.

في حين توقع المصدر إصدار عقوبات وسحب الشهادات من الأكاديميين الذين حصلوا على الشهادات بطرق ملتوية وبطرق مزورة ومقابل المال.. وعلمت صحيفة "الشرق" أن الملحقيات الثقافية اتخذت أسلوب المقابلات الشخصية والاختبارات ودراسة تسلسل الشهادات وتاريخها وتتبع رقمها التسلسلي منعاً لأي شهادة مزورة.