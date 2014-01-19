السعودية تمنح الترخيص لأربعة قطارات بنقل الفوسفات

منحت السعودية، الأحد، الترخيص لأربعة قطارات جديدة، من أجل نقل الفوسفات من شمال إلى شرق المملكة.

وأعلنت هيئة الخطوط الحديدية السعودية في بيان لها أنها منحت رخصة التشغيل للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتشغيل أربعة قطارات لنقل الفوسفات من حزم الجلاميد (شمال المملكة) إلى ميناء رأس الخير في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن منح رخصة التشغيل يأتي ضمن ممارسة الهيئة للصلاحيات المخولة لها والمتضمنة تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية.

وأكدت الهيئة أن الترخيص الممنوح للشركة يخولها بتشغيل أربعة قطارات لنقل الفوسفات على قطار الشمال – الجنوب (خط معادن) من حزم الجلاميد إلى ميناء رأس الخير بطول 1486 كلم لمسار خط حديدي فردي مروراً بأماكن التخزين والتحويلات والانعطافات الواقعة على طول المسار.