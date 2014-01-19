سعود الفيصل يزور الإمارات وينقل رسالة الملك للكويت

نقل وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل رسالة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، تتضمن العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما زار الفيصل العاصمة الإماراتية أبوظبي والتقى مع نظيره الشيخ عبدالله بن زايد، حيث رحبا بقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالمشاركة في محادثة مؤتمر جنيف 2.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن الفيصل زار الإمارات والتقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد.

وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع التي تهم المنطقة انطلاقاً مما تقتضيه العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، من تنسيق وتشاور مستمر، وفقاً للوكالة.

وفي نهاية الزيارة أعرب الفيصل انسجام مع موقف البلدين الثابت والداعم لحقوق الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد جرائم النظام السوري.

وأوضح أن البلدان يؤكدان أن الهدف من مؤتمر جنيف 2 هو وضع حد لمعاناة الشعب السوري من خلال إحداث تحول سياسي حقيقي لا دور لنظام الأسد فيه، وذلك تنفيذاً لما جاء في إعلان "جنيف 1" وخطاب الدعوة الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة الذي حظي بدعم المجتمع الدولي وأكد فيه مواقف الدول الداعمة للشعب السوري.