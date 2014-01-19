القبض على عصابة "الساعات الثمينة" في المدينة المنورة

قبضت شرطة منطقة العقيق في المدينة المنورة على عصابة مكونة من 3 أشخاص من الجنسية الإفريقية سطوا على منزل مواطن وسرقوا منه 6 ساعات ثمينة و5 أجهزة جوال تقدر قيمتها جميعا بأكثر من 350 ألف ريال.

واستطاعت الشرطة القبض على الجناة بعد ساعتين فقط من اكتشاف جريمتهم.

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أن الجهات الأمنية تبلغت بالحادثة وانتقل ضابط الخفر في المركز والأدلة الجنائية للمنزل.

واتضح بالمعاينة الأولية دخول الجناة عن طريق باب ألمنيوم يؤدي لنافذة المطبخ وكسر النافذة.

وأثناء مشاهدة ما صورته كاميرا مراقبة عائدة لأحد المكاتب المجاورة استطاع صاحب المنزل التعرف على أحد الجناة، وهو سائق يعمل لديه ليتم اعتقاله خلال ساعتين، وبعد التحقيق معه وسماع أقواله ومعاينه بصماته بمسرح الحادث، اعترف بقيامه بالسرقة برفقة اثنين من جنسيته وبالبحث والتحري تم القبض على زملائه الذين اعترفوا بما نسب إليهم من جرم".

وتم إحالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لعرضهم على القضاء الشرعي لينالوا جزاء جرمهم.