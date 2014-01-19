القضاء السعودي يلزم خادمات بدفع 43 ألف ريال لكفلائهن

قرر القضاء السعودي، اليوم الأحد، إلزام ثلاث خادمات من الجنسية السيرلانكية بدفع 43 ألفاً و500 ريال، إلى كفلائهن، بعد رفضهن العمل لديهم.

ووفقاً لما نقله موقع "الرياض.نت"، فإن هذا الإلزام صادر من المحكمة الشرعية في العاصمة الرياض، وتتمثل هذه القيمة في تكاليف استقدامهن إلى المملكة.

وألزم المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض، العاملات الثلاث، بتنفيذ الحكم الشرعي الصادر بحقهن، بدفع المبلغ، وتقسيمه عليهن.

ويأتي ذلك بعد أن أجرى المركز عدة محاولات ومفاوضات مع العاملات قبل إحالتهن للمحكمة الشرعية، لإقناعهن بالعودة للعمل لدى الكفلاء أو نقل خدماتهن إلى كفلاء آخرين، ولكن دون جدوى حتى تمت إحالتهن للمحاكمة الشرعية، وقد تم التحفظ عليهن بمركز رعاية شؤون الخادمات لحين تنفيذ الحكم الصادر بحقهن.