تغريم 3 أطباء 700 ألف ريال لخطئهم بحق مرضى

قررت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تغريم ثلاثة أطباء يعملون في مسشفيات خاصة في منطقة المدينة المنورة (غرب المملكة)، بما يزيد على 700 ألف ريال.

وقال بيان صادر من المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة: "تم اعتماد القرارات الصادرة من الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بالمدينة المنورة، التي تختص بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية والمهنية التي تقع في المؤسسات الطبية الخاصة".

وأضاف: "تضمنت قرارات الهيئة تغريم طبيبين بأحد المستشفيات الخاصة بمبلغ 610 آلاف ريال تستحصل منهما للحق الخاص، وذلك لتقصيرهما بما قاما به من عمل فيما يخص كل واحد منهما وتحملهما شراكة ومناصفة للمبلغ، إلى جانب تغريمهما مبلغ 10 آلاف ريال مناصفة بينهما تستحصل منهما للحق العام".

وأوضح البيان: "قررت الهيئة أيضاً تغريم طبيب بأحد المستشفيات الخاصة بمبلغ 105 آلاف ريال تستحصل منه للحق الخاص، وذلك عند النظر في شكوى أحد المواطنين لما حدث لشقيقته وثبوت حصول خطأ طبي من قبل الطبيب".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد غرّمت أخيراً طبيباً عاملاً في أحد المستشفيات الحكومية مبلغ 5 آلاف ريال لإهماله في عمله.

وتمّت عقوبة الطبيب السعودي وفقاً لقانون مزاولة المهن الصحيّة القاضي بتغريم من يثبت إهماله لعمله وعدم الكشف وإجراء التحليل اللازم وإعطاء المحاليل المناسبة لإحدى الحالات المرضية، طبقاً لآلية العلاج المتعارف عليها والمطبقة في المستشفى.

وجاءت العقوبة بقرار من لجنة المخالفات الطبية في حائل شمال المملكة العربية السعودية وبتصديق من وزير الصحة عبدالله الربيعة.