جهات رقابية سعودية تضبط مقاولين تعمدوا إتلاف الطرق

ضبطت جهات رقابية سعودية مقاولين تعمدوا إتلاف الطرق في منطقة القصيم ( شمال العاصمة الرياض).

وقالت أمانة منطقة القصيم، في بيان لها، اليوم الأحد، إنها حررت بحق هؤلاء المقاولين 487 مخالفة خلال العام الماضي، بعد أن رصدت فرق الرقابية للأمانة عدة مخالفات.

وأوضح البيان أن المخالفات التي حررت تنوعت بين إتلاف الأرصفة، وقطع الكابلات، وعدم ردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وعدم وضع سياج أرضي، وعدم تجديد الترخيص أو تجاوز ترخيص الحفر، والحفر دون ترخيص، وإتلاف الشوارع المسفلتة، وعدم وضع لوحات تحمل اسم المقاول، وقفل الشوارع دون تراخيص، إضافة إلى عدم قطع طبقات الإسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية، وخلط الأسمنت على الإسفلت، وعدم إزالة مخلفات الحفر.

وأشار البيان إلى أن الجولات اليومية الميدانية لمختبر ضبط الجودة خلال العام الماضي بلغت 4075 جولة، وبلغت الإشعارات 1265 إشعاراً، والإنذارات 126 إنذارا، وتم التعامل مع 1085 شكوى من المواطنين و845 بلاغاً.