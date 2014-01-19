خادم الحرمين يهنئ رئيس مصر بنجاح الاستفتاء الدستوري

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد لمصر.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الاستفتاء جسد لحمة الشعب المصري ووحدته، والتي تمثلت في نتيجة الاستفتاء التي عبرت عن إرادته الحرة الأبية.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس المصري عدلي منصور.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على إدارة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلنت أن أكثر من 19 مليون ناخب صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1%.

وقد شارك في الاستفتاء أكثر من 20 مليون مواطن، بنسبة 38.6% من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، وعددهم حوالي 53 مليوناً ونصف المليون ناخب.