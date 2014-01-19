كرنفال جازان ينطلق اليوم في السعودية بحلة جديدة

ينطلق اليوم كرنفال جازان 2014، حيث يشهد الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء اليوم الأحد الكرنفال، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي السادس، حسبما قالت صحيفة "الرياض".

وكان المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحي بالمنطقة بالتعاون مع عدداً من الجهات الحكومية، قد افتتح أمس، ويضم أكثر من 180 فعالية تمثل مشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأهلية، ومن بينها هذا الكرنفال الذي يستمر 45 يوماً.

وبحسب مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس رستم بن مقبول الكبيسي فإن كرنفال هذا العام ستشارك به كافة محافظات منطقة جازان، مبيناً أنه سيختلف عن الأعوام الماضية من ناحية شمولية المشاركة والمستوى العالي من البرامج، وكذلك الأنشطة الدعوية والثقافية، مشيرا إلى سعي الهيئة إلى أن يكون الكرنفال الأول على مستوى المملكة، خاصة بعد الاطلاع على التجربة الإسبانية في تنظيم الكرنفالات.

وأكد الكبيسي أن الكرنفال سيشمل العروض الشعبية واللوحات التراثية التي تُبرز تراث المنطقة وفنونها الشعبية، والأزياء وما تميزت به من حرف وأعمال يدوية في مجالات الزراعة، والصيد، والغوص، وتجارة اللؤلؤ، والأدوات المستخدمة في تلك الحرف، وليلة الزفاف في جازان، إلى جانب عروض السيرك، والشخصيات الكرتونية، والسيارات المعدَّلة، والألعاب النارية.

ومن أبرز مواقع فعاليات مهرجان جازان الشتوي، قرية جازان التراثية، التي أتيح فيها للحضور البارحة مشاهدة عرض لموروثات جازان ونمط البناء العمراني القديم، إلى جانب ما تضمه القرية من أسواق شعبية ومعروضات تراثية متنوعة.

ومن المعارض المقامة ضمن فعاليات المهرجان، معرض الأسر المنتجة الذي تشرف عليه الغرفة التجارية الصناعية بجازان، ويشهد مشاركة نحو 90 أسرة منتجة في مجالات حرفية ومشغولات يدوية بمشاركة لجان التنمية الاجتماعية ووكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

يذكر أن المملكة تشهد هذه الأيام، بمناسبة إجازة الربيع، نحو 27 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مناطق المملكة.