مركز طبي سعودي يؤرشف الصور بـ29 مليون ريال

خصصت وزارة الصحة السعودية مبلغ 29 مليون ريال لأحد المراكز الطبية في المملكة من أجل أرشفة الصور الطبية إلكترونياً.

وقال مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في منطقة القصيم (شمال العاصمة الرياض)، في بيان صحافي، إن المركز بدأ العمل بنظام أرشفة الصور الطبية إلكترونياً بعد اعتماده من وزارة الصحة بمبلغ 29 مليون ريال.

وأشار المركز في تقرير إحصائي له إلى أن عدد مراجعيه خلال العام الماضي فاق 30 ألف مراجع.

وحول حالات القسطرة وعمليات جراحة القلب التي تمت بالمركز خلال العام الماضي، فإن 3536 حالة خضعت للتنويم، واستقبل المركز 3366 حالة محولة من مستشفيات أخرى، أما حالات القسطرة القلبية فبلغت 2510 حالة، فيما أجرى المركز 276 عملية جراحة قلب مفتوح.

وأشار المركز في التقرير إلى أن الخدمة الطبية المقدمة لمرضى القلب تشمل البالغين والأطفال، إذ تمكن المركز من اكتشاف ثلاثة مورِّثات جينية تتسبب في اعتلالات صحية لقلوب الأطفال، يتسبب الأول منها بتوسع الشريان الأورطي، والثاني في ضعف عضلة القلب، والثالث أدى إلى ولادة أطفال لديهم تضخم في عضلة القلب مع سوائل مترشحة حولها، وأدى إلى وفاتهم في عمر مبكر. ونشر هذا الاكتشاف في مجلة القلب الأميركية.

وتمكن الفريق الطبي في المركز من إجراء عمليات جراحة قلب مفتوح كانت صعبة ومعقدة لأطفال تراوحت أعمارهم بين 10 أيام إلى شهر.