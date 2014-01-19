مليار ريال تكلفة مشاريع أمانة المنطقة الشرقية في عام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية السعودية، الأحد، عن تخصيص مليار ريال سعودي من أجل إنشاء مشروعات تنموية في المنطقة خلال العام الهجري الحالي.

وقالت في بيان صحافي إن هذه المشاريع تضمنت أعمال السفلتة وتحسين المداخل والتقاطعات، ومشاريع السفلتة والإنارة وتطوير الأحياء وإنشاء جسور للمشاة، وأيضاً مشاريع تصريف لمياه الأمطار والمشاريع الخدمية، واعتماد دراسة لتقاطعات الجسور والأنفاق بالمنطقة الشرقية.

وشدد البيان على أنه تم التوجيه للمسؤولين في الأمانة بسرعة تسليم هذه المواقع للمقاولين للبدء في تنفيذ هذه المشاريع؛ حتى ينعم بها جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ولفتت الى أن هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية خلال المرحلة الثانية لميزانية هذا العام 1435-1436هـ.

