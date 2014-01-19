منع 5 وافدين من العمل في جنوب السعودية

منعت إحدى البلديات في جنوب السعودية خمسة وافدين من العمل، بعدما رصدت مخالفات صحية على المحالات الغذائية التي يعملون فيها.

وقالت بلدية محافظة القرى التابعة لمنطقة الباحة (جنوب المملكة)، في بيان صحافي، الأحد، إن مراقبيها الصحيين قامت بحملة رقابية على عدد من المحلات الغذائية في المحافظة، ورصدت مخالفات على 21 محلاً، وتم إغلاق ثلاثة محال ومنع خمسة وافدين من العمل.

وأضافت أن المخالفات تضمنت تدني مستوى النظافة العامة وعرض مواد غذائية محضرة مسبقاً، وسوء الحفظ للمواد الأولية وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية وظهور علامات التلف والفساد عليها.

وأشارت البلدية في بيانها إلى أن إجمالي المصادرات من المواد الغذائية بلغ نحو 2029 كيلوغراماً و13,5 لتر.