نادٍ ومركز للحي: هل يتنافسان؟!

ذكرت صحيفة المدينة (عدد 7 ديسمبر) أن شركة "تطوير" القابضة المملوكة لوزارة التربية والتعليم نشطة في قضية إنشاء (أندية الحي)، والتي تفتح أبوابها من 5 عصرًا حتى 9 مساءً. ويُقال إن "تطوير" ترصد 300 ألف ريال لتجهيز كل نادٍ داخل إحدى مدارس الحي.

الطريف على حد الخبر أن هناك عزوفًا كبيرًا عن المشاركة في أنشطة هذه النوادي مما دعا بعض أولياء الأمور إلى وصفها بعملية إهدار للمال العام وتضييع للأوقات.

ويبدو أن (تطوير) أرادت أن تُثبت للمجتمع أنها لم تنعس ولن تنام، فقررت فعل شيء ما، وهنا وردت خاطرة (نادي الحي)، فتُرجمت على عجل إلى برنامج لإهدار المال قبل التأكد من مدى النجاح أو الفشل المنتظر. هكذا نحن نتبنى (الإلهام) الذي يتنزّل على بعض المسؤولين دون روية ودون استشارة أصحاب الرأي والمصلحة!

ولو تمثّلتُ نفسي طالبًا وسُئلت عن مدى قناعتي أو سعادتي بمثل هذه (النوادي) المحدودة لكنت من الرافضين، لكن لماذا؟! لأسباب وجيهة منها:

• أنا الطالب الذي لا يكاد يصدق انتهاء اليوم الدراسي لأهرب من المدرسة، ثم تتوقع مني أن أعود إليها عصرًا لأُحبس بين 4 جدران أُمارس فيها فنون اللياقة، في حين كل الذي أريده هي أرض فسيحة مفتوحة في الهواء الطلق لألعب فيها كرة القدم مع الآخرين. تلك هي هوايتي المفضلة وهواية معظم زملائي وأقراني، والتي لم تفكر بلدية أو وزارة في توفير ملاعب لها عندما منحت الأراضي.

• هل نسّقت شركة "تطوير" مع مراكز الأحياء التي لها نشاط شامل يتضمن الاجتماعي والثقافي و(الرياضي)؟! لماذا ينافس (نادي الحي) (مركز الحي)، وكلاهما يعاني من ضعف الموارد، ومن غياب مساحات كبيرة لممارسة أنشطة مفتوحة وألعاب محبوبة مثل كرة القدم؟ إنه تنافس قاصر حتى وإن زعمت (تطوير) غير ذلك!!

• هل تعتقد (تطوير) أن هذه الأندية (المهجورة) جزء من عملية تطوير التعليم العام؟ وإن كان ذلك، فما هي مؤشرات نجاح هذه العلاقة؟ في نظري يُشبه نادي الحي (حبة بنادول) تُعطى لمريض بالسرطان على أمل شفائه خلال أيام!

أخشى أن يمر الزمن سريعًا، و"تطوير" تراوح مكانها!

نقلا عن صحيفة "المدينة"