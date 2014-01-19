هيئة السياحة السعودية: 107 فنادق مرخص في جدة

كشفت هيئة السياحة والآثار السعودية عن وصول عدد الفنادق المرخصة في مدينة جدة (غرب المملكة) إلى 107 فنادق.

وقالت في بيان صحافي لفرعها في مدينة جدة: "تقدم خلال العام الماضي 12 فندقًا لطلب الترخيص، وتم الترخيص لـ5 منها، وبهذا وصل عدد الفنادق المرخصة بجدة 107 فنادق، بينما الوحدات السكنية التي قامت بتقديم طلب ترخيص تشغيل 148 وحدة وتم الترخيص لـ72 منها، أما مكاتب تنظيم الرحلات فقد تقدم للترخيص 37 شركة وتم إنهاء إجراءات ترخيص 23 منها، وفيما يخص وكالات السفر فقد تقدمت 125 وكالة تم إصدار 115 رخصة خلال العام الماضي".

وأكدت أنه خلال العام الماضي وصل إجمالي ما تم إصداره من مخالفات وقرارات ضد المنشآت السياحة في المدينة نفسها إلى 781 قرارًا منها 236 مخالفة محررة، و146 قرار عقوبة، و51 قرار غلق منفذ، و152 إشعارا نهائيا، و196 إشعار عدم وجود ترخيص بلدية أو الدفاع المدني.



