1000 ريال لكل سعودية تنهي برنامج محو الأمية بكفاءة

تقلصت الأمّية بين النساء السعوديات بمقدار 8.63% خلال العام الماضي. فيما حققت انخفاضاً في العام الذي سبقه بمقدار 11%، حسبما قالت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، ومنحت وزارة التربية والتعليم مكافأة قدرها 1000 ريال لمن تنهي برنامج محو الأمية بكفاءة عالية، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وتم تقديم "تجارب ناجحة" خلال حفلة أقامتها أخيراً، إدارة تعليم الكبيرات في المنطقة الشرقية، بمناسبة "اليوم العربي لمحو الأمية"، وتحدثت دارسة عن "الثقة" التي اكتسبتها في دراستها من خلال برنامج محو الأمية، ولم تتمالك إحدى المشرفات نفسها عندما شاهدت طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا تستطيع التحكم في أطرافها، وهي تستخدم الجهاز اللوحي، وتكتب كلمات شكر للقائمين على المركز.

وتحدثت مديرة إدارة تعليم الكبيرات سعاد الخالدي، عن مخرجات المشاريع التي طرحتها إدارتها، ومنها برنامج "كسبي بيدي"، الذي أقيم في بعض الأحياء ذات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض، ونتج منه "اكتفاء ذاتي للدارسات اللواتي استطعن التغلب على الحاجة والعوز، واكتساب مهارة تدر عليهن أرباحاً، وتغنيهن عن السؤال"، كما تحدثت عن برنامج "التعلم النشط" و"مجتمع بلا أمّية"، وركزت على "استقطاب الطالبات من خلال جعل المدرسة بيئة جاذبة، وتنويع وسائل إيصال المعلومة للطالبات".

وقالت المشرفة سهى بوبشيت: "إن الإدارة رفعت شعار "شرقية بلا أمية". وما زالت تجني ثمار هذا الشعار، من خلال شواهد مختلفة لنجاحات الطالبات الملتحقات بمشاريع إدارة تعليم الكبيرات"، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم "تمنح مكافأة قدرها 1000 ريال لمن تنهي برنامج محو الأمية بنجاح، ما أدى إلى تقليص نسبة الأمية في المملكة بين النساء بمقدار 8.63% في العام 2013".

وعرض على هامش اللقاء نتاج الطالبات في المراكز التي أقيم فيها مشروع "كسبي بيدي"، ومنها المركزان الأول والثاني في الثقبة، والمركز الأول في الحرس الوطني. فيما أطلقت المتوسطة السابعة للبنات "الاختبارات معنا غير.. وناسة" على مدار أيام الاختبارات.