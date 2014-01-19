69 ألف زائر في أول يومين لمهرجان جدة التاريخية

تجاوز عدد زوار مهرجان جدة التاريخية 69 ألف زائر في أول يومين من انطلاقه، وقال بيان صادر عن إدارة المهرجان، الأحد، إن أكثر من 69 ألف زائر لفعاليات مهرجان جدة التاريخية ليوم أمس السبت فقط، وهو اليوم الثاني من أيام مهرجان "جدة التاريخية" الذي يستمر 10 أيام".

وأشار البيان إلى أن "زوار المهرجان تابعوا الفعاليات التي تنوعت بين الفنون الشعبية والعروض المسرحية، بينما حرص الزوار بالإقبال على الأسواق القديمة والمأكولات الشعبية، وكذلك حظي بيت نصيف التاريخي بتوافد عدد كبير من الزوار، الذين تجولوا في أرجائه وشاهدوا محتوياته من مقتنيات وصور تحكي تاريخ البيت منذ إنشائه، وحتى اتخذه الراحل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن".

وكانت أمانة جدة أعلنت يوم الخميس الماضي عن تسع مبادرات تعتزم تقديمها لتطوير "جدة التاريخية" في إطار شراكتها مع هيئة السياحة والمحافظة، وذلك خلال حفل إطلاق مهرجان جدة التاريخية، الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير مشعل بن عبدالله، بحضور رئيس هيئة السياحة الأمير سلطان بن سلمان.

وتأتي أولى هذه المبادرات التسع، التي أعلنها أمين أمانة جدة، المهندس هاني أبوراس، عملية التوثيق الإلكتروني لوثائق ومخططات المنطقة، واقتران إنشاء بلدية خاصة بـ"جدة التاريخية" بإطلاق إدارة متخصصة لمشاريع التراث العمراني في الأمانة.

ومن بين المبادرات التسع يأتي تحديث المخطط العام للمنطقة، ما سيعمل على تعزيز تسجيلها في اليونسكو، ومن ضمن المبادرات أيضاً محاكاة وتنفيذ المسار السياحي، وتطوير المحاور والفراغات المفتوحة، إلى جانب تطوير وتنفيذ استراتيجية تحسين الحركة المرورية وحركة المشاة في المنطقة التاريخية ومحيطها، إضافة إلى إنشاء ثلاثة متاحف، هي بيت البنط وبيت نصيف ومتحف بيت الدلم.

