88 شاحنة إغاثية سعودية تسير إلى الأردن غداً

تسير السعودية، غداً الاثنين، قافلة إغاثية مكونة من 88 شاحنة إلى مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن.

ويأتي ذلك بتوجيه وبإشراف مباشر من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا.

ووفقاً لبيان من الحملة، اليوم الأحد، فإن القافلة 21 شاحنة محمّلة بـ 20 ألف بطانية، و8 شاحنات محمّلة بـ160 طناً من التمور، و6 شاحنات محمّلة بملابس شتوية متنوعة، و52 شاحنة محمّلة بـ2500 خيمة معزولة ومضادة للحريق والمطر، بالإضافة إلى شاحنة محمّلة بالبسكويت مخصصة لأطفال اللاجئين السوريين.

ويتوقع وصول الشاحنات صباح الخميس المقبل إلى الأردن، حيث سيتم توزيع مكوناتها على الأشقاء السوريين في أماكن تجمعاتهم في المخيمات لتعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.