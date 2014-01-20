إحباط تهريب 450 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية

أحبطت سلطات جمارك منفذ الحديثة بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، تهريب 450 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي في بيان صحافي، اليوم الأثنين، أن تلك الحبوب تم ضبطها داخل خزان وقود سيارة، بعدما استغل المهرب سعته.

وكانت سلطات الجمارك بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك أحبطت أخيراً تهريب 200 ألف حبة كبتاجون داخل إطارات شاحنة حاول قائدها إدخالها إلى السعودية.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار فهاد الحربي، حينها أنه تم إحباط تلك المحاولة بعد أن وردت للجمارك إرسالية تحوي 15 كيساً من "الكلنكر" محملة على إحدى الشاحنات القادمة للمملكة، وأثناء خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة المعتادة من قبل المراقب الجمركي عُثر على 100 كيس أبيض مخبأة في تجويف إحدى إطارات الشاحنة التي تسير عليها، وهذه الأكياس مملوءة بحبوب الكبتاجون ومغلفة بورق من الكربون والجرائد.