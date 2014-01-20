العثور على جثة بداخل دورية أمنية في جدة

عثرت السلطات الأمنية السعودية على جثة داخل إحدى مركباتها في مدينة جدة (غرب المملكة). وقال بيان لشرطة جدة، الاثنين، إن الجهات الأمنية بالشرطة باشرت قضية وجود جثة داخل عربة دورية تابعة ﻷمن الطرق، خلال وقوفها بالمركز وذلك من مساء يوم الاربعاء الماضي.

وأضاف البيان أنه "أثناء إستلام إحدى الفرق المناوبة ميدانيا تم ملاحظة شخص داخل العربة وعند التأكد منه اتضح انه متوفى وذلك من خلال المعاينة وأنه من جنسية إفريقية وعثر بجواره على هوية تؤكد ذلك".

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي القرشي، في البيان، أنه تم إحالة ملف القضية لدائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة أسباب الوفاة بحكم الاختصاص.