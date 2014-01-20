امرأة تترأس مركزاً علمياً في السعودية لأول مرة

عينت السعودية الجازي العفالق، رئيساً للمركز للنشر العلمي، الذي تم استحداثه في جامعة الدمام (شرق المملكة)، لتكون أول سيدة في المملكة تترأس مثل هذه المراكز.

وتعمل العفالق التي تحمل درجة الدكتوراه، عضو هيئة تدريس في الجامعة ذاتها، قبل أن تتولى هذا المنصف.

وحول المركز أوضحت العفالق، في بيان صحافي، الاثنين، أن المركز يتكون من خمسة أقسام متخصصة هي: قسم المراجعة، وقسم الترجمة والتعريب، وقسم التحرير، وقسم الإخراج، وكذلك قسم المعلومات، إضافة إلى أربع وحدات مساندة هي: وحدة النشر، وحدة المطابع، وحدة التسويق والتوزيع، وحدة الشؤون الادارية المالية.

وأضافت: "مجلس إدارة مركز النشر العلمي يختص باقتراح خطة البحوث السنوية، من أجل النهوض بشؤون التأليف والترجمة والنشر في الجامعة، وكذلك إقرار اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل وأقسامه، وتقديم توصيات لتنشيط حركة التأليف العلمي بالجامعة، والتوصية بنشر الكتب على نفقة الجامعة، واقتراح الوسائل الفعالة لترجمة الكتب العلمية والثقافية المطلوبة من أجل التعليم الجامعي بصفة أساسية".