التجارة السعودية تضبط 30 ألف قطعة كهربائية مقلدة

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الاثنين، مصادرتها لأكثر من 30 ألف قطعة كهربائية مقلدة، بعد أن تأكدت من خطورتها على المستهلكين.

وقالت الوزارة في بيانها الصحافي اليوم، إن تلك القطع تم رصدها في عدد من محال ومجمعات الأدوات والأجهزة الكهربائية في مدينة جدة (غرب السعودية).

وأوضحت أن المواد المصادرة اشتملت على 19 ألف قطعة من الأفياش الكهربائية متعددة الاستخدام، وأكثر من 6 آلاف توصيلة كهربائية، إضافة إلى مصادرة 5 آلاف محول كهربائي، كما تم ضبط ومصادرة أكثر من 500 شاحن جوال منزلي مقلد.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة نفذت مؤخراً حملة شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية، وقطع غيار السيارات المقلدة في فروع المملكة، وتم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من تلك القطع المغشوشة وإتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق.

وشددت وزارة التجارة والصناعة في نهاية بيانها على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وبيع السلع المقلدة والمغشوشة وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.

وأكدت مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات والمحال التجارية، والمصانع، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق سلع مقلدة أو مغشوشة.