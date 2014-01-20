الجهات الأمنية تضبط لصوص مركبة نقل أموال في الأحساء

ضبطت الجهات الأمنية في مدينة الأحساء السعودية اللصوص الذين سطوا على مركبة نقل الأموال، وسرقة ما بداخلها من مال.

وكشفت شرطة الأحساء في بيان لها، اليوم الاثنين، عن ملابسات القضية، وأوضحت أنه تم ضبط متهم وهو مواطن عشريني، اتضح أن أحد الأطراف المدبرين للعملية.

وأضافت: "تم التوصل إلى المبلغ المالي الذي كان بالمركبة، إذ تم دفنه بالرمال من قبل أحد الجناة، بأحد المواقع الصحراوية، وتم إيقاف المتهمين". وأكدت أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة للقضية.

وكانت شرطة الأحساء قد أعلنت مؤخراً عن تعرض إحدى مركبات شركات نقل الأموال للسرقة في الإحساء.

وأوضحت أن إجراءات الضبط الجنائي للقضية والبحث والتحري عن المركبة أظهرت تورط قائد المركبة ومرافقه، إضافة إلى شخص آخر معهما في سرقة المبالغ المالية.