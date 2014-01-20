السعودية تنجح في إعادة تهيئة رئتين وزراعتهما

تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في العاصمة الرياض من تطبيق طريقة متطورة في مجال زراعة الرئة، عبر إعادة تهيئة رئتين لم تكونا صالحتين للزراعة، وهي الطريقة التي تنتهجها مؤخراً مراكز عالمية محدودة تتوافر لديها كفاءات طبية متمكنة.

وأكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة للمستشفى ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي أن الاستفادة من هذه التقنية المتطورة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للمستشفى في مواكبة أحدث مستجدات زراعة الأعضاء.

ولفت إلى أن "التخصصي" هو المستشفى الوحيد الذي يجري عمليات زراعة الرئة على مستوى المنطقة، ويقوم بتطوير البرنامج باستمرار من الناحية النوعية والكمية، حيث تمكن خلال عام 2013 من إجراء 17 عملية زراعة رئة بنسبة نجاح تضاهي المراكز العالمية، من بينها 15 عملية لزراعة رئتين، وعمليتان لزراعة رئة واحدة، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في رفع معدل العمليات بنسبة مقدارها 20% عن عام 2012 الذي أجرى خلاله 14 عملية.

