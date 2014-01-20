السعودية تعين قيادية جديدة في وزارة التربية والتعليم

واصلت السعودية دعمها للمرأة، بعدما أعلنت اليوم الاثنين تعيين قيادية جديدة، وهي الدكتورة هيا السمهري في منصب مدير عام التدريب والابتعاث بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

ويأتي هذا الإعلان بعدما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، تعيين الدكتورة هيا بنت عبدالرحمن بن محمد السمهري في وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

وبذلك تصبح السمهري القيادية الثانية في هذه الوزارة، بعد الدكتورة نور الفايز، التي تم تعيينها بأمر ملكي نائبة وزير التربية والتعليم، قبل ثلاثة أعوام تقريباً.

وتعد السمهري مؤلفة سعودية، وكانت أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، قبل أن تتنقل إلى وزارة التربية والتعليم بهذا المنصب.