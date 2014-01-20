السلطات السعودية تسعف بريطانيا أصيب بالجلطة في البحر

أسعفت السلطات السعودية بريطانياً أصيب بالجلطة، وهو على متن سفينة الركاب السياحية الشهيرة بالمورال.

وبدأت تفاصيل الحكاية، بحسب ما رواها بيان حرس الحدود السعودي، الاثنين، باستقبال مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بحرس الحدود، اتصالا عبر الأقمار الاصطناعية من قبل كابتن السفينة والقادمة من العقبة باتجاه ميناء صلالة بعمان وكذلك الفاكس الوارد من مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز بجدة والاتصال الوارد من برج ميناء جدة الإسلامي، المتضمن وجود سائح من الجنسية البريطانية يعاني من جلطة ويرغب في إخلائه على الفور.

وأضاف البيان: "تم تجهيز طائرة عمودية تابعة لقاعدة طيران الأمن وكذلك التنسيق مع قاطرات ميناء جدة الإسلامي وزوارق حرس الحدود التابعة لوحدة ميناء جدة الإسلامي، وتم إخلاء المريض ونقله للمركز الطبي الدولي بجدة برفقة زوجته لتلقي العلاج اللازم".