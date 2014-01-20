انطلاق مشروع المرصد الحضري في مدينة الدمام السعودية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية السعودية في إنشاء مشروع المرصد الحضري المحلي لمدن حاضرة الدمام.

ويهدف هذا المشروع لبناء منظومة مؤشرات تسهم في إعداد سياسات التنمية الحضارية على جميع المستويات ومتابعتها ويعمل المرصد الحضري على تجميع بيانات المؤشرات من أربع جهات رئيسية هي: الجهات الحكومية - القطاع الخاص - منظمات المجتمع المدني – المواطنين، من خلال المسوحات الميدانية، وتشكل هذه الجهات مصادر بيانات المرصد الحضري في تحليل وإنتاج المؤشرات الحضرية للتغلب على النواحي السلبية وتطوير النواحي الايجابية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في بيان صحافي، الاثنين، أن الهدف الرئيس من ذلك هو تحويل الظواهر الملموسة نسبياً بالمجتمع إلى خصائص يمكن قياسها ومقارنتها ومتابعتها، من خلال إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية إلكترونية لدى صناع القرار، بغرض إعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية في حاضرة الدمام، وكذلك دعم واتخاذ القرار لدى المسؤولين بما يتعلق بالتنمية الحضرية ووضع السياسات التنموية الحضرية، إضافة إلى معرفة أثر البرامج العمرانية علي بيئة حاضرة الدمام.

يُذكر أن إنشاء وتشغيل المراصد الحضرية السعودية بدأت منذ 10 أعوام بمنطقة المدينة المنورة وتلتها محافظة جدة، فيما تواصلت بدرجات متفاوتة في إنشاء وتشغيل المراصد بجميع مناطق المملكة، ثم بدأ إنشاء وتشغيل المرصد الحضري المحلي لمدن حاضرة الدمام ليكون نواة للمراصد الحضرية بالمنطقة الشرقية لتحقيق الأهداف التنموية بما يضمن السير قدماً في وضع إطار للتنمية الحضرية واستدامتها، من طريق تحسين خيار السياسات ورفع كفاءة الإدارة المحلية، من خلال تبني المنطقة لعملية إنشاء وتشغيل المرصد الحضري.