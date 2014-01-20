مسن سعودي يستعيد بصره بعد 15 عاماً من فقدانه

استعاد مسن سعودي بصره، بعد 15 عاماً من فقدانه، إذ نجح فريق طبي في مستشفى محافظة خميس مشيط (جنوب المملكة) بإجراء عملية جراحية له.

وأوضحت المديرية للشؤون الصحية بمنطقة عسير السعودية، في بيان صحافي، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، المريض يبلغ من العمر 70 عاماً وتمت إزالة المياه البيضاء من العينين بعد عجز في الإبصار لمدة 15 عاماً.

وأشارت إلى أن المريض كان لا يستطيع الرؤية لمسافة 50 سم، مما تسبب بعدم قدرته على القيام بأموره الشخصية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى بالمخ وشلل طرفي.

ولفتت المديرية في بيانها إلى أن استشاري جراحة الشبكية تمكن من إزالة الماء الأبيض من العينين رغم صعوبة الحالة النفسية والطبية للمريض ليتمكن المريض بعدها من رؤية أحد أبنائه والتعرف عليه بصورة واضحة.