مشاريع بلدية في مناطق السعودية بـ2.8 مليار ريال

أعلن في العاصمة الرياض، الاثنين، عن تخصيص ما يفوق 2.8 مليار ريال، لصالح مشاريع بلدية في عدد من مناطق المملكة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما وقع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب 25 مشروعاً بلدياً بمبلغ إجمالي وقدره 2.886.598.222 ريالاً مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة، وشملت المشروعات العديد من مناطق المملكة.

وشملت المشاريع منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الرياض، إذ إن من أبرز المشاريع التي ستنفذ في منطقة مكة المكرمة تنفيذ تقاطع طريق بطحاء قريش مع طريق الدائري مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات بمبلغ وقدره 95.431.600 ريال، والثاني مشروع تنفيذ تقاطع المدينة المنورة عند الإشارة بجوار سوق الهجرة مع شركة المقاولون العرب للمقاولات بمبلغ وقدره 68.441.680 ريالا، وجميع هذه المشاريع تم تحديد مدة عام للانتهاء منها.