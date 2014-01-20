كشفت الجهات الرقابية السعودية، الاثنين، عن معاقبة مقاول سعودي أوقف إنشاء دار للملاحظة في مدينة الباحة (جنوب المملكة)، بسحب المشروع الذي تتجاوز تكلفته 22 مليون ريال.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحافي لها سحبها هذا المشروع من المقاول، بحكم أنها الجهة المعنية بهذا الأمر، وأن قرارها أتى بعد عدة ملاحظات رصدتها ضد هذا المقاول.

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة خالد الثبيتي في تصريحات صحافية أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة من المقاول الذي بلغت قيمة إنشائه ما يفوق 22 مليون ريال.

وأشار إلى أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد أن وجهت اللجنة عدة خطابات إنذار للمقاول لتأخره في العمل، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة أعدت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز وأوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.



