5 ملايين حصيلة المبيعات في مهرجان الزيتون بالجوف

حصد مهرجان الزيتون المقام حالياً في مدينة الجوف (شمال السعودية) بعد مضي خمسة أيام من افتتاحه، مبيعات تجاوزت 5 ملايين ريال سعودي، في الوقت الذي شهد في البريد السعودي (البريد الممتاز)، إرسال ما يقرب من 4800 كيلو من الزيتون إلى المستهلكين خلال الأيام الماضية.

وأكد المدير التنفيذي لمهرجان الزيتون السابع للاستثمار والتسويق بالجوف المهندس محمد البراهيم، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن مبيعات مهرجان الزيتون تجاوزت حاجز الـ 5 ملايين ريال لليوم السادس من عمر المهرجان، تقاسمتها شركات ومزارعو الزيتون في المنطقة، ومنتجات الأسر المنتجة.

وأوضح أن زيت الزيتون نال نصيب الأسد من هذه المبيعات الكبيرة، حيث حرص الزوار من مختلف مدن المملكة والدول الخليجية على اقتناء زيت الزيتون الجوفي المعروف بجودته، بالإضافة إلى زيتون العصرة الأولى.

وأشار البراهيم إلى أن ثمرة الزيتون ومخلفاتها التي تبقى بعد عصره ويستفاد منها لصناعة الصابون، والكريمات، أخذت نصيبها من البيع، إضافة إلى المنتجات التي قدمتها الأسر المنتجة من: السدو، والأشغال اليدوية، والمأكولات الشعبية.

في مقابل ذلك، تعامل البريد السعودي عن طريق خدمة "البريد الممتاز" مع أكثر من 300 طرد يوميًا، أي بما يعادل 4800 كيلوغرام تقريباً تنوعت ما بين شحنات: الزيتون، وزيته، والتمر، والعسل، والمشغولات اليدوية التراثية، وفقاً لمنسق التسويق بالإدارة العامة بالبريد الممتاز عبد العزيز الشمري.