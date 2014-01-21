آخر صيحات الدعاوى.. مطالبة الآباء بنفقة الحيوانات

يبدو أن محبي الحيوانات الأليفة لا يتوانون عن فعل المستحيل، "لإعالة" أصدقائهم. ففي آخر صيحات الدعاوى في السعودية، استقبلت المحاكم قضايا رفعها أبناء ضد آبائهم لإلزامهم بدفع النفقة لحيوانات أليفة اقتنوها في منازلهم لتربيتها. وتعد تلك الدعاوى النادرة الأولى من نوعها التي ترفع في المحاكم السعودية، إذ سجلت مناطق مكة المكرّمة والقصيم والشرقية أربع دعاوى من أبناء على آبائهم لطلب النفقة لحيواناتهم الأليفة.

وبحسب الإحصاء الأخير لوزارة العدل، الذي نقلته صحيفة "الاقتصادية"، فإن مكة المكرّمة سجلت دعوى واحدة، فيما سجلت القصيم دعويين، والشرقية دعوى واحدة خلال العام الماضي، يقاضي فيها الأبناء والديهم لتحمُّل تكاليف النفقة للحيوانات.

يذكر أن بعض السعوديين يقتنون في منازلهم حيوانات أليفة كالقطط والطيور وأسماك الزينة، والدجاج والحمام والببغاوات، إضافة إلى كلاب للحراسة. وتحتاج تلك الحيوانات إلى أطعمة بعضها باهظ الثمن وعناية طبية مكلفة ومتكررة وأقفاص خاصة لحمايتها وتعايشها مع بيئتها الجديدة.