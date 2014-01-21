إنشاء محجر حيواني في الدمام بـ100 مليون ريال

كشفت وزارة الزراعة السعودية عن إنشائها محجراً حيوانياً ونباتياً في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام (شرق المملكة)، بتكلفة 100 مليون ريال.

وقال مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، المهندس سعد المقبل، في كلمة خلال المجلس الأسبوعي لأمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في إمارة المنطقة أمس الاثنين: "تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع وسيتم طرح المرحلة الثانية خلال هذا العام المالي بتكلفة تقدر بـ100 مليون ريال، كما سيتم إنشاء مرفأ القطيف ومرفأ رأس الخير وكذلك مرفأ الخبر تم طرحه في منافسة عامة".

وأشار إلى أنه بلغت الإرساليات الحيوانية المعادة 54.965 رأس من الماشية، وبلغ عدد الإرساليات النباتية المعادة أكثر من 2044 طن.

وأكد المقبل أنه تم علاج وتحصين ما يزيد على 33 مليوناً من الماشية، وإنتاج 200 مليون من الدجاج، التي تم الاستفادة منها أكثر من ملياري حبة بيض.