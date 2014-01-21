"الجمارك" السعودية تحبط تهريب 982 ألف حبة مخدرة

تمكنت سلطات جمارك منفذ الحديثة من إحباط تهريب 982 ألف حبة مخدر إلى السعودية، تم تخبئتها داخل تجاويف ألواح حجر.

وقال مدير عام جمرك الحديثة، إبراهيم العنزي، في بيان صحافي، الثلاثاء، إنه تم إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاغون المخدر داخل تجاويف عدد 12 من ألواح الحجر وتغطية تلك التجاويف بطبقات من ألواح الحجر لإعادتها إلى حالته الطبيعية بطريقة فنية ومصنعية أعدت خصيصاً للتهريب.

وكانت جمارك المنفذ نفسه أعلنت أمس عن إحباطها تهريب 450 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة.

وأوضح العنزي أن تلك الحبوب تم ضبطها داخل خزان وقود سيارة، بعدما استغل المهرب سعته وقام بالتهريب فيه.

