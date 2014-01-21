السعودية تدعو الخليجيين إلى التكاتف أمام من يشق صفهم

دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، الخليجيين إلى التكاتف أمام من يشق صفهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن قيام اتحاد دول مجلس ستنعم به الأجيال المقبلة.

وقال أمير الرياض، الأمير خالد بن بندر، خلال استقباله سفيري البحرين والكويت في المملكة: "ما يدور في العالم وفي هذا الوقت بالتحديد، خاصة في الإقليم الذي حولنا، من فتن ومشاكل وأمور تحز في النفس يدعونا جميعاً في دول هذا المجلس أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة بأن نتعاضد ونتكاتف أمام كل من تسول له نفسه بشق الصف الخليجي، والتلاحم الخليجي الذي نص عليه ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي، وأن نعمل ككتلة واحدة".

وأضاف، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن دول مجلس التعاون تعد منظومة واحدة، تربط بينها علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية السمحاء، فمصالح دول مجلس التعاون وأهدافها مشتركة".

وأوضح الأمير خالد أن "دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الاتحاد الخليجي تجسد لهذا المجلس بأن تكون هناك وحدة فاعلة، ليس من المنظور القريب فقط وإنما إلى المنظور البعيد لتنعم الأجيال القادمة بهذه الوحدة وهذا التآلف والترابط والتآخي والمصير المشترك لهذه الدول".